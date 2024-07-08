Под Пермью 13 июля на время фестиваля «Крылья Пармы» ограничат движение

Под ограничение попадет участок от деревни Субботино до пересечения с федеральной трассой Р-243 «Пермь — Екатеринбург». В распоряжении Минтранса Пермского края говорится, что период ограничения движения транспорта введут 13 июля с 07:00 до 20:00 включительно.