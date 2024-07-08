Под Пермью 13 июля на время фестиваля «Крылья Пармы» ограничат движение

Под Пермью 13 июля на время проведения авиационного фестиваля «Крылья Пармы» 2024 года на автомобильной дороге регионального значения «Верхние Муллы — Нестюково» введут временное ограничение движения транспорта.
Под ограничение попадет участок от деревни Субботино до пересечения с федеральной трассой Р-243 «Пермь — Екатеринбург». В распоряжении Минтранса Пермского края говорится, что период ограничения движения транспорта введут 13 июля с 07:00 до 20:00 включительно.
Временные ограничения не распространяются: на пассажирские перевозки автобусами, обслуживающие предприятия автомобили в зоне ограничения; личный транспорт проживающих в зоне ограничения граждан; технику специального назначения.
Организатор фестиваля «Крылья Пармы» должен обеспечить обустройство автомобильной дороги «Верхние Муллы — Нестюково» советующими знаками дорожного движения и техническими средствами организации дорожного движения за 8 часов до начала введения ограничения — 23:00 12 июля.
В Перми к месту фестиваля «Крылья Пармы 2024» запустят бесплатные автобусы. Автобусы до аэродрома «Фролово» 13 июля будут курсировать без остановок. В фестивале примет участие пилотажная группа «Стрижи».