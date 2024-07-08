В мэрии Омска объяснили проблемы с графиком движения популярной маршрутки

«Обращаюсь к частным перевозчика, конкретно маршрут 415. Что творится с вашим графиком движения? Работаю в БСМП 1 на работу добиралась сегодня почти 2 часа. Ни одной машины сегодня не было от Советского исполкома в сторону левого берега. Мой рабочий день начинается с 7:00. В результате на работу приехала в 9-ом часу с двумя пересадками», — заявляется в посте.