В мэрии Омска объяснили проблемы с графиком движения популярной маршрутки

Автор, в частности, отметила, что утром выходного из Советского округа до Левобережья дня добиралась на работу почти 2 часа, так и не увидев ни одной маршрутки.
«Обращаюсь к частным перевозчика, конкретно маршрут 415. Что творится с вашим графиком движения? Работаю в БСМП 1 на работу добиралась сегодня почти 2 часа. Ни одной машины сегодня не было от Советского исполкома в сторону левого берега. Мой рабочий день начинается с 7:00. В результате на работу приехала в 9-ом часу с двумя пересадками», — заявляется в посте.
В мэрии Омска ответили на жалобу пассажирки, отметив, что на маршруте не хватает водителей, из-за чего интервал движения увеличен.
«На маршруте № 415 отмечаются увеличенные интервалы движения, что обусловлено неукомплектованностью маршрута водительским составом. Перевозчик предпринимает меры по укомплектованию маршрута водительским составом. К сожалению, решить вопрос нехватки кадров за один день невозможно», — пояснили в городской администрации.
Отметим, в департаменте транспорта давно заявляют о нехватке водителей в городском общественном транспорте. Так, по состоянию на июнь 2024 года МП «Пассажирское предприятие № 8» не хватало порядка 180 водителей.