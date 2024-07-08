Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 15−18 м/с, температура ночью +15,+20°, при прояснении +6,+11°, днем +27,+32°, при облачной погоде +18,+23°.В Иркутске завтра переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 8−13 м/с. Температура ночью +17,+19°, днем +27,+29°.
Около +28° ожидается в Иркутске 9 июля
Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в Чунском, северо-западных районах, днем в Катангском и Киренском районах кратковременные, местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, утром туман.