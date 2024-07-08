Около +28° ожидается в Иркутске 9 июля

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в Чунском, северо-западных районах, днем в Катангском и Киренском районах кратковременные, местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, утром туман.