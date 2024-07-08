Главные новости 8 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 8 июля 2024 года.
ФСБ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3
ФСБ России предотвратила попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Украинская разведка предлагала пилоту $3 млн и гражданство Италии за угон. В результате операции ФСБ был нанесен удар по аэродрому ВСУ.
Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух бортов
Boeing признала вину в преступном сговоре по делу о крушении двух 737 MAX в 2018—2019 годах, что привело к гибели 346 человек. Компания выплатит штраф $243,5 млн и инвестирует $455 млн в безопасность. Признание вины избежало дополнительных судебных разбирательств.
Во Франции огласили итоги парламентских выборов
Во Франции на внеочередных парламентских выборах победила коалиция левых сил «Новый народный фронт», блок Макрона «Вместе!» занял второе место, а «Национальное объединение» Ле Пен — третье. Ни одна партия не получила абсолютного большинства. В крупных городах произошли столкновения левых с полицией.
Орбан назвал КНР ключевой страной для достижения мира на Украине
В рамках «мирной миссии» Орбан посетил Китай, ставший третьим пунктом после Украины и России. В Пекине он заявил, что Китай играет ключевую роль в создании условий для мира между Россией и Украиной.
Моди заявил, что ждет встречи с «другом Владимиром Путиным»
Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Москву выразил желание обсудить двустороннее сотрудничество и глобальные вопросы с президентом Путиным на 22-м индийско-российском саммите, назвав его другом. Он отметил укрепление стратегического партнерства в различных сферах.