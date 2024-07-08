Главные новости 8 июля 2024 года

Boeing признала вину в преступном сговоре по делу о крушении двух 737 MAX в 2018—2019 годах, что привело к гибели 346 человек. Компания выплатит штраф $243,5 млн и инвестирует $455 млн в безопасность. Признание вины избежало дополнительных судебных разбирательств.