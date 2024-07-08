Дмитрий Демешин: «Никого в беде не бросим!»

Так вышло, что с недавнего времени регионы России вкладывают средства не только в свое собственное развитие, но и в развитие так называемых новых российских территорий: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Вся страна помогает восстановить разрушенную укронацистами инфраструктуру и вернуть жителям городов и сел нормальные условия для жизни.
Хабаровский край не остается в стороне, поддерживая город Дебальцево в ДНР. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Демешин, приступив к работе в мае этого года, замкнул на себя вопросы помощи подшефному городу, жители которого почти восемь лет страдали от обстрелов и атак. Сегодня Дебальцево возрождается, и глава региона лично контролирует положение дел. На прошлой неделе он посетил этот населенный пункт и уже принял ряд необходимых решений по итогам поездки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Первым делом глава региона проверил ход восстановительных работ.
«Увы, школа № 2 вновь подверглась ракетной атаке ВСУ. А строители из Хабаровского края только-только ее отремонтировали. Понадобится восстанавливать кровлю, окна, пол, частично — фасад. Все сделаем, чтобы дети смогли 1 сентября сесть за парты. Никого в беде не бросим!» — написал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.
Кроме того, руководителю территории удалось пообщаться с местными жителями. Содержание беседы показало, что поддержку Хабаровского края здесь ценят и ждут. Дмитрий Демешин также заверил жен российских военнослужащих в том, что помощь городу Дебальцево не прекратится.
Другим позитивным итогом поездки в ДНР стало решение о расширении перечня мер поддержки бойцам, решающим задачи в зоне СВО, и их семьям. Все вопросы, поступившие от военнослужащих, были тщательным образом записаны. В основном они касались дооснащения и дооборудования военной техники. Врио губернатора пообещал, что проработает каждый вопрос с краевым предпринимательским сообществом.
В ходе поездки врио губернатора пообщался с военнослужащими Правительство Хабаровского края.
«Социальному блоку краевого правительства поручил внимательно изучить запросы военнослужащих и их родных. У нас предусмотрены и денежные выплаты при заключении контракта, и компенсации в жилищной сфере, и помощь в решении бытовых и юридических вопросов. Много внимания уделяем поддержке детей наших бойцов. Не оставляем в беде раненых военнослужащих. Точно знаю, каким еще вопросом займусь по возвращении в Хабаровск. У подразделений ВВО на Донбассе есть запрос на помощь в техническом плане. Предложу нашим предпринимателям активизировать выпуск продукции, которая может применяться во фронтовых условиях. Это будет наша общая победа!» — подчеркнул Дмитрий Демешин в соцсетях.