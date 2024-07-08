Дмитрий Демешин: «Никого в беде не бросим!»

«Социальному блоку краевого правительства поручил внимательно изучить запросы военнослужащих и их родных. У нас предусмотрены и денежные выплаты при заключении контракта, и компенсации в жилищной сфере, и помощь в решении бытовых и юридических вопросов. Много внимания уделяем поддержке детей наших бойцов. Не оставляем в беде раненых военнослужащих. Точно знаю, каким еще вопросом займусь по возвращении в Хабаровск. У подразделений ВВО на Донбассе есть запрос на помощь в техническом плане. Предложу нашим предпринимателям активизировать выпуск продукции, которая может применяться во фронтовых условиях. Это будет наша общая победа!» — подчеркнул Дмитрий Демешин в соцсетях.