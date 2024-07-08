В Татарстане снова объявили штормовое предупреждение по лесным пожарам

В республике сохраняется IV класс пожарной опасности. Это указывает на высокую вероятность возгорания от случайной искры, которая может возникнуть от транспортного средства, движущегося по сухой траве, или от действий человека в лесу. В связи с этим были введены ограничения на разведение костров и курение в лесных массивах.
2 июля Гидрометцентр Татарстана также объявил штормовое предупреждение о высоком риске возникновения лесных пожаров.
5 и 6 июля в Казани были установлены новые температурные рекорды. Максимальная температура воздуха в эти дни достигла +35,2 °C и +36 °C соответственно.