В Татарстане снова объявили штормовое предупреждение по лесным пожарам

В республике сохраняется IV класс пожарной опасности. Это указывает на высокую вероятность возгорания от случайной искры, которая может возникнуть от транспортного средства, движущегося по сухой траве, или от действий человека в лесу. В связи с этим были введены ограничения на разведение костров и курение в лесных массивах.