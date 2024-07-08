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В Татарстане снова объявили штормовое предупреждение по лесным пожарам

На территории Республики Татарстан объявили штормовое предупреждение о сохранении высокой пожарной опасности лесов в период с 9 по 15 июля. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Гидрометцентра республики.

В республике сохраняется IV класс пожарной опасности. Это указывает на высокую вероятность возгорания от случайной искры, которая может возникнуть от транспортного средства, движущегося по сухой траве, или от действий человека в лесу. В связи с этим были введены ограничения на разведение костров и курение в лесных массивах.

2 июля Гидрометцентр Татарстана также объявил штормовое предупреждение о высоком риске возникновения лесных пожаров.

5 и 6 июля в Казани были установлены новые температурные рекорды. Максимальная температура воздуха в эти дни достигла +35,2 °C и +36 °C соответственно.

МЧС