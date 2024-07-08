В Узбекистане количество пенсионеров превысило четыре миллиона

По данным Пенсионного фонда, в январе — мае текущего года новые пенсии были назначены более 124 тысячам граждан. Из них пенсии по старости назначены более 102 тысячам граждан, по инвалидности — более 14 тысячам, по случаю потери кормильца — более семи тысячам семей.