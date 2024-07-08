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В Узбекистане количество пенсионеров превысило четыре миллиона

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По состоянию на 1 июня 2024 года количество пенсионеров составило 4 008 597 человек. На 1 мая 2024 года их число составляло 3 998 966 человек, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Freepik

По данным Пенсионного фонда, в январе — мае текущего года новые пенсии были назначены более 124 тысячам граждан. Из них пенсии по старости назначены более 102 тысячам граждан, по инвалидности — более 14 тысячам, по случаю потери кормильца — более семи тысячам семей.

Среди регионов Узбекистана по количеству пенсионеров лидирует Ферганская область с более чем 473 тысячами человек, на втором месте — Самаркандская область, в ней проживает почти 427 тысяч пенсионеров, на третьем — Андижанская область с почти 375 тысячами пенсионеров.

В столице проживает более 367 тысяч пенсионеров. Меньше всего пенсионеров в Сырдарьинской области — чуть более 102 тысячи.