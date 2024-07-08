Только в первый день работы гостями павильона № 75, где и был представлен Краснодар, стали около 58 тысяч человек. Глава кубанской столицы Евгений Наумов поблагодарил всех, кто провел эти выходные на стенде региона. Также руководитель города отметил заслуги тех, кто радовал всех посетителей выставки шестого и седьмого июля.
"Выражаю огромную благодарность творческим коллективам Краснодара, выступавшим на ВДНХ, нашим мастерицам и художникам, разработчикам брендбука за его презентацию, ведущим, модельерам, спортивным клубам и организаторам. Все вы сделали эти два дня незабываемыми!" - написал глава Краснодара.
36 регионов России оставили свой арт-след на большом полотне, посвященном Году семьи. Взрослые и дети из Хабаровского края, Орловской области, Республики Марий Эл и других регионов России создали теплую картину, которая в будущем украсит Краснодар.
Каждый желающий смог попробовать себя не только в рисовании, но и в декоративно-прикладном искусстве. Освоить его основы помогали краснодарские мастерицы. Марина Лященко провела мастер-классы по золотому шитью, а Екатерина Петрунина - по филейно-гипюрной вышивке на сетке. Яна Плашкарева показала, как свалять игрушки и броши из шерсти.
За музыку на Днях Краснодара отвечали артисты джазового оркестра объединения "Премьера" Илья Филлипов и Армен Амбарцумян и народный ансамбль казачьей песни "Славица" из станицы Елизаветинской. Саксофон и клавишные, заводные песни кубанских казаков не оставили равнодушными ни одного посетителя выставки.
В первый день глава Краснодара вместе с представителем креативного агентства Семеном Шатило презентовал туристический бренд города. Сувениры с логотипом и фирменным стилем кубанской столицы дарили посетителям стенда. Так, каждый смог увезти домой частичку южного тепла и гостеприимства.
А четверо человек получили возможность приехать в Краснодар лично. Анастасия Власова из Коломны, Анастасия Марченко из Коврова (Владимирская область), Иван Боднар из Павловского Посада и Алексей из Волгограда выиграли путешествие на двоих в наш город. Они стали победителями викторин и конкурса о Краснодаре, на которых продемонстрировали свои знания о городе.
Достижения индустрии моды продемонстрировали дизайнеры кубанской столицы. Стильные и смелые решения в одежде и аксессуарах показали на модном показе. Свои коллекции презентовали Татьяна Орган и Джулия Голубева-Шленкевич, Инна Мейрабян, Вера Шауро, Игорь Абрамов и Майя Трофимова.
- Мы не прощаемся. По поручению президента страны в Москве будет создан национальный центр "Россия". В нем сохранят наследие выставки, а значит, и частичка Краснодара навсегда останется в столице нашей Родины. И конечно, встречаемся в Краснодаре! - подчеркнул глава города.