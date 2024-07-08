Только в первый день работы гостями павильона № 75, где и был представлен Краснодар, стали около 58 тысяч человек. Глава кубанской столицы Евгений Наумов поблагодарил всех, кто провел эти выходные на стенде региона. Также руководитель города отметил заслуги тех, кто радовал всех посетителей выставки шестого и седьмого июля.