В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за выставки «Иннопром — 2024»

— Всего ехать около 25−35 минут. Однако цены совсем не соответствующие. Мало того, ты не можешь просто вызвать такси тарифа «Эконом», оно просто не едет, приходится повышать класс, вместе с этим поднимется и цена. Так, такси может обойтись до 2000 тысяч рублей, — рассказала читательница «КП-Екатеринбург».