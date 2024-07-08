В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за выставки «Иннопром — 2024»

В Екатеринбурге взлетели цены на поездки в такси. Рост цен обусловлен проведением выставки «Иннопром-2024» в ЭКСПО. Об этом сообщают читатель «КП-Екатеринбург».
Стоимость поездки на тарифе «Эконом» от Академического района до «Иннопрома» достигала одной тысячи рублей. Из центра города до Екатеринбург-ЭКСПО можно было добраться за 1,5 тысячи рублей. В некоторых приложениях стоимость достигала и двух тысяч рублей.
— Всего ехать около 25−35 минут. Однако цены совсем не соответствующие. Мало того, ты не можешь просто вызвать такси тарифа «Эконом», оно просто не едет, приходится повышать класс, вместе с этим поднимется и цена. Так, такси может обойтись до 2000 тысяч рублей, — рассказала читательница «КП-Екатеринбург».
Пик роста стоимости пришелся на утро. Уже к 13 часам дня цены стали ниже. Теперь уехать из Центра города можно от 700 рублей. Напомним, что в Екатеринбурге с 8 по 11 июля проводится выставка «Иннопром — 2024».