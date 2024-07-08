"Трансмашхолдинг" - это ведущий производитель техники. Исходя из работы во многих регионах России, он еще и предлагает аналитику, понимание - как правильно составлять транспортные маршруты. Мы договорились о системном взаимодействии. Будем анализировать, правильно ли у нас организовано транспортное сообщение между городами, в Самаре, в Тольятти. Кроме того, важнейший вопрос - это обновление парка транспорта. Мы договорились, что будем идти в этом ключе", - рассказал Вячеслав Федорищев.