К Омску приближается пекло выше +30 градусов

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омскую область пришла настоящая жара. Температура воздуха в течение недели будет постепенно повышаться. Так, во вторник, 9 июля, ожидается +22…+27 градусов жары, днём местами пройдут слабые дожди.
В среду, 10 июля, температура вырастет до +24…+29 градусов. При этом в ночные часы ожидается похолодание до +11…+16 градусов. Ветер будет северо-западный, 7−12 метров в секунду. Днём снова местами пройдут слабые дожди.
В четверг, 11 июля, днём ожидается жара до +31 градуса. К дождям присоединится гроза. Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, жаркая погода сохранится в регионе до середины следующей недели. В выходные в среднем будет +25 градусов.
В 20-х числах июля на территорию Омской области вернутся дожди. Осадки будут идти практически ежедневно.