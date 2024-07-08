Анзор Музаев: Половина пришедших на пересдачу не набрали минимальный балл на ЕГЭ

Около половины выпускников, которые пришли на пересдачу ЕГЭ по новым правилам - 4 и 5 июля - не преодолели минимальный порог баллов. Об этом рассказал в понедельник, подводя итоги основного периода экзамена руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Пока у нас нет точной цифры, сколько реально ребят пришли на пересдачи, можно ведь было в последний момент передумать. Но было подано 113,5 тысячи заявлений, - отметил Музаев. - Результаты мы обработаем быстро и ребята получат их до 17 июля. Из тех, кто заявился на пересдачу, 49,7 процента не набрали необходимого минимального количества баллов, а чуть больше трети сдали экзамены на 31-40 баллов".
При этом, по словам Музаева, среди участников пересдачи есть и высокобалльники - с 90 баллами и выше.
Анзор Музаев напомнил, что после пересдачи предыдущий результат аннулируется в любом случае.