Анзор Музаев: Половина пришедших на пересдачу не набрали минимальный балл на ЕГЭ

"Пока у нас нет точной цифры, сколько реально ребят пришли на пересдачи, можно ведь было в последний момент передумать. Но было подано 113,5 тысячи заявлений, - отметил Музаев. - Результаты мы обработаем быстро и ребята получат их до 17 июля. Из тех, кто заявился на пересдачу, 49,7 процента не набрали необходимого минимального количества баллов, а чуть больше трети сдали экзамены на 31-40 баллов".