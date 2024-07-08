В Минске проведут дополнительное обследование аттракционов в парках

«Все аттракционы после сезонного хранения проходят обязательную проверку Госпромнадзором. В настоящее время принято решение о дополнительном обследовании других аттракционов. Мы должны обеспечить безопасность людей, посещающих наши парки», — отметил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.