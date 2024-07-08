В Минске проведут дополнительное обследование аттракционов в парках

В субботу в столичном парке им. Челюскинцев сломался аттракцион «Лебеди».
«Все аттракционы после сезонного хранения проходят обязательную проверку Госпромнадзором. В настоящее время принято решение о дополнительном обследовании других аттракционов. Мы должны обеспечить безопасность людей, посещающих наши парки», — отметил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.
Аттракцион «Лебеди» был проверен, 25 апреля текущего года выдано соответствующее разрешение на эксплуатацию. Произошло резкое опускание аттракциона из-за порыва (повреждения) сварного заводского узла, которое повлекло поломку гидравлического бака и порыв гидравлических шлангов.
«То, что произошло в субботу, является стечением обстоятельств. Происшествие носит единичный характер», — отметил Олег Корзун.