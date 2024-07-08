Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске проведут дополнительное обследование аттракционов в парках

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проведут дополнительное обследование аттракционов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Источник: БелТА

В субботу в столичном парке им. Челюскинцев сломался аттракцион «Лебеди».

«Все аттракционы после сезонного хранения проходят обязательную проверку Госпромнадзором. В настоящее время принято решение о дополнительном обследовании других аттракционов. Мы должны обеспечить безопасность людей, посещающих наши парки», — отметил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.

Аттракцион «Лебеди» был проверен, 25 апреля текущего года выдано соответствующее разрешение на эксплуатацию. Произошло резкое опускание аттракциона из-за порыва (повреждения) сварного заводского узла, которое повлекло поломку гидравлического бака и порыв гидравлических шлангов.

«То, что произошло в субботу, является стечением обстоятельств. Происшествие носит единичный характер», — отметил Олег Корзун.