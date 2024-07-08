Глава Краснодара предложил нанести на фасад здания мурал с изображением семьи

"Придумали, как нам поступить с картиной с изображением семьи, которую нарисовали всей страной на ВДНХ. Есть предложение. Нарисовать эту же картину, только в несколько раз больше, вместо старого недоделанного мурала на МКЗ. Устроим голосование. Если идею поддержите, реализуем ее", - написал Евгений Наумов.