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Глава Краснодара предложил нанести на фасад здания мурал с изображением семьи

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов выступил с предложением нанести на фасад Муниципального концертного зала мурал с изображением семьи.
Источник: Российская газета

Об этом мэр города написал в своей социальной сети. Он отметил, что было бы символично нанести именно это изображение в Год семьи.

"Придумали, как нам поступить с картиной с изображением семьи, которую нарисовали всей страной на ВДНХ. Есть предложение. Нарисовать эту же картину, только в несколько раз больше, вместо старого недоделанного мурала на МКЗ. Устроим голосование. Если идею поддержите, реализуем ее", - написал Евгений Наумов.

Выразить свое мнение жители города могут при помощи голосования. Отдать свой голос возможно в течение недели, до 15 июля.

Семейную картину создали жители 36 регионов страны в ходе Дней Краснодара на международной выставке-форуме "Россия", которые прошли 6 и 7 июля. Они смешивали краски и наносили их на холст по номерам.