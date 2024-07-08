Исследование: в 2024 году в России может родиться более 1,2 млн детей

В 2024 году в России может родиться примерно 1,21 млн младенцев. К такому выводу пришли аналитики Финансового университета при правительстве РФ. Совместно с "Ингосстрахом" и сетью клиник "Будь здоров" они провели исследование ко Дню семьи, любви и верности, в ходе которого выясняли у жителей 37 российских городов, планируют ли они или люди из их окружения в ближайшее время стать родителями и вступить в брак.
Как пояснил "Российской газете" директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета, профессор, доктор экономических наук Алексей Зубец, в этом году на свет может появиться на 4% меньше детей, чем в прошлом году, когда в стране родилось 1,26 млн новорожденных. При этом география рождаемости будет неравномерной. У 12% жителей Махачкалы есть родные, друзья или знакомые, которые в ближайшее время ожидают рождения ребенка, у жителей Астрахани и Набережных Челнов - 10% из числа родных и знакомых планируют стать родителями. Среди респондентов остальных городов этот показатель не превышал двузначной отметки. Наименьший результат продемонстрировали Москва (4%) и Санкт-Петербург (5%).
"Расчеты, сделанные с использованием математической модели с учетом данных, собранных в ходе социологических исследований, показывают, что, к сожалению, в нынешнем году произойдет и некоторое сокращение числа заключенных браков. Снижение может составить более 5%, в результате чего количество браков не превысит отметку в 900 тыс.", - рассказал Зубец.
Для сравнения, по данным Росстата, в прошлом году в России было заключено около 950 тыс. браков. Эксперт напомнил, что "антирекорд последнего времени был поставлен в ковидном 2020 году, когда было заключено 771 тыс. браков.
53% респондентов считают, что брак надо регистрировать ради детей - они должны появиться на свет и расти в полных семьях. Многие россияне женятся с целью укрепления любви (26%) или семьи (19%). 14% отмечают, что брак помогает решать денежные вопросы с пособиями и материнским капиталом. Для 11% официальный союз является гарантией защиты прав при разводе. 7% регистрируют брак под влиянием религиозных убеждений или традиций.
При этом почти 62% респондентов считают незарегистрированный (гражданский) брак нежелательным. 25% допускают его, но только до беременности или рождения ребенка.
По мнению Алексея Зубца, в современном обществе рождение и воспитание детей - это серьезное обременение, которое ложится на плечи женщины. "Естественной реакцией на такое положение становится стремление свести нагрузку, связанную с материнством, до среднего уровня прочих обязанностей и оставить больше свободного времени для общения, отдыха, хобби, карьеры, самореализации. Прямым следствием таких устремлений является снижение числа детей в семье и появление большого числа бездетных пар. Малодетность, ставшая нормой в России, привела к снижению ожидаемого числа детей в российских семьях до 1,76 в 2022 году против 1,92 в 2012 году. Такие данные приводит Росстат. Этот тренд будет сложно переломить. Для того, чтобы многодетность стала нормой жизни, молодые люди должны видеть вокруг себя большое число семей с тремя-четырьмя детьми. К тому же общество должно терпимо относиться к тому, что рождение детей сдвигается на более поздние сроки - семьям нужно время для решения проблем с жильем и финансами", - отметил эксперт.
"Сегодня практика рожать первого ребенка в возрасте 35 - 40 лет абсолютно нормальна. И понятие "старородящая женщина" уже не актуально. С другой стороны, более поздняя беременность несет в себе риски, связанные с хроническими заболеваниями. С годами снижается репродуктивный потенциал женщины. Проблемы могут возникнуть и со здоровьем отца - с возрастом оно тоже не улучшается. Именно поэтому такие родители нуждаются полноценном и качественном медицинском сопровождении беременности и родов", - отметила врач акушер-гинеколог флагманского медицинского центра сети клиник "Будь Здоров" на Рязанском проспекте Мария Покаленьева.