Исследование: в 2024 году в России может родиться более 1,2 млн детей

По мнению Алексея Зубца, в современном обществе рождение и воспитание детей - это серьезное обременение, которое ложится на плечи женщины. "Естественной реакцией на такое положение становится стремление свести нагрузку, связанную с материнством, до среднего уровня прочих обязанностей и оставить больше свободного времени для общения, отдыха, хобби, карьеры, самореализации. Прямым следствием таких устремлений является снижение числа детей в семье и появление большого числа бездетных пар. Малодетность, ставшая нормой в России, привела к снижению ожидаемого числа детей в российских семьях до 1,76 в 2022 году против 1,92 в 2012 году. Такие данные приводит Росстат. Этот тренд будет сложно переломить. Для того, чтобы многодетность стала нормой жизни, молодые люди должны видеть вокруг себя большое число семей с тремя-четырьмя детьми. К тому же общество должно терпимо относиться к тому, что рождение детей сдвигается на более поздние сроки - семьям нужно время для решения проблем с жильем и финансами", - отметил эксперт.