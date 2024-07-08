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Тротуары и систему освещения обновят возле станции МЦД-4 «Беговая»

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий, прилегающих к станции «Беговая» четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) на севере столицы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«Главная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли ул. Поликарпова, Беговой и 1-й Хорошевский проезды», — сказал Бирюков.

По его словам, в ходе работ воздушные линии уберут в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства.

«Начали демонтаж асфальтового покрытия и подготовку оснований для устройства новых тротуаров. В общей сложности заменим почти 20 тыс. кв. м асфальта на проезжей части и около 13 тыс. “квадратов” покрытия на тротуарах. Для автомобилистов дополнительно организуем парковочные карманы на 33 машиноместа», — добавил Бирюков.

Кроме того, в районе станции обновят систему уличного освещения: старые фонари заменят на современные с энергосберегающими светильниками и установят дополнительные.