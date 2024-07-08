Тротуары и систему освещения обновят возле станции МЦД-4 «Беговая»

«Начали демонтаж асфальтового покрытия и подготовку оснований для устройства новых тротуаров. В общей сложности заменим почти 20 тыс. кв. м асфальта на проезжей части и около 13 тыс. “квадратов” покрытия на тротуарах. Для автомобилистов дополнительно организуем парковочные карманы на 33 машиноместа», — добавил Бирюков.