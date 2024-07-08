В Омске 13-летний ребенок стрелял по голубям на детской площадке

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ребенок приходит с пистолетом уже не первый раз. О данном инциденте стало известно благодаря социальным сетям. Автор поста выражает негодование по данной ситуации и утверждает, что родители школьника «не могут быть не в курсе деяний их ребёнка». К посту автор прикладывает фото раненого голубя.