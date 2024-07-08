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В Омске 13-летний ребенок стрелял по голубям на детской площадке

В омском дворе по улице Кирова школьник принес пистолет и расстреливал голубей.

Источник: Аргументы и факты

Портал Om1.ru сообщает о случае, произошедшем на ул. Кирова. На детскую площадку пришел мальчик, примерно 13 лет, и начал стрелять по голубям из пистолета. В это время на площадке находилось множество детей.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ребенок приходит с пистолетом уже не первый раз. О данном инциденте стало известно благодаря социальным сетям. Автор поста выражает негодование по данной ситуации и утверждает, что родители школьника «не могут быть не в курсе деяний их ребёнка». К посту автор прикладывает фото раненого голубя.

Как мы рассказывали ранее, этим летом в одном из омских дворов подростки от 16 до 18 лет стреляли по ногам молодой женщины с коляской из-за замечаний по поводу нецензурной брани.

флора и фауна