В Омске 13-летний ребенок стрелял по голубям на детской площадке

Портал Om1.ru сообщает о случае, произошедшем на ул. Кирова. На детскую площадку пришел мальчик, примерно 13 лет, и начал стрелять по голубям из пистолета. В это время на площадке находилось множество детей.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ребенок приходит с пистолетом уже не первый раз. О данном инциденте стало известно благодаря социальным сетям. Автор поста выражает негодование по данной ситуации и утверждает, что родители школьника «не могут быть не в курсе деяний их ребёнка». К посту автор прикладывает фото раненого голубя.
Как мы рассказывали ранее, этим летом в одном из омских дворов подростки от 16 до 18 лет стреляли по ногам молодой женщины с коляской из-за замечаний по поводу нецензурной брани.