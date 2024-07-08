Конфликтного амурского тигра отловили в Приморье: почти полгода держал в страхе целое село

«Тигр с февраля нападал на местных собак, в марте начали его отлов. Возле населенного пункта установили 20 специальных приспособлений, и сегодня нам удалось поймать зверя», — сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Приморья.
В ведомстве отметили, что конфликтного амурского тигра специалисты госохотнадзора Приморского края выслеживали около полугода. Большая кошка периодически приходила в село Беневское Лазовского округа, чтобы покормиться местными собаками или сельскохозяйственной живностью, но к приезду специальной группы отлова бесследно исчезала в дебрях тайги.
За несколько месяцев поисков тигра стало известно, что изначально хищника в село привлек запах незаконного скотомогильника, располагавшегося за населенным пунктом. Об этом стало известно в апреле текущего года. Прокуратура оперативно отреагировала на неожиданную находку и заставила хозяина территории незамедлительно убрать погост.
Через месяц благодаря опубликованных в соцсетях видео с краснокнижной кошкой стало известна причина выхода тигра к людям. Животное оказалось ранено и не способно охотиться на крупных копытных, которые составляют его основной рацион в дикой природе. На счастье хищника в окрестностях села Беневское обнаружилось множество несанкционированных мусорных свалок, где собираются стаи бродячих и местных собак.
Данный факт упомянут в настоящем времени в связи с тем, что, несмотря на многочисленные нападения тигра и неоднократные просьбы сотрудников центра «Амурский тигр» ликвидировать свалки и держать собак на привязи, и животные, и мусор остаются на своих местах. Напомним, что именно свалки и бродячие собаки являются основным фактором выхода обессиленных, больных или юных хищников на территории проживания человека.
В настоящее время конфликтный тигр переправлен в село Алексеевка Надеждинского района Приморья, чтобы пройти ветеринарный осмотр. Сколько времени он пробудет в центре реабилитации диких животных и будет ли возможен его выпуск в дикую природу, пока неизвестно.
Ранее «ФедералПресс» публиковал комментарии руководства центра «Амурский тигр» по поводу «тигроистерии» в Приморье.