Конфликтного амурского тигра отловили в Приморье: почти полгода держал в страхе целое село

Данный факт упомянут в настоящем времени в связи с тем, что, несмотря на многочисленные нападения тигра и неоднократные просьбы сотрудников центра «Амурский тигр» ликвидировать свалки и держать собак на привязи, и животные, и мусор остаются на своих местах. Напомним, что именно свалки и бродячие собаки являются основным фактором выхода обессиленных, больных или юных хищников на территории проживания человека.