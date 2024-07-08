Власти Узбекистана решили отложить выдачу экостикеров на авто

По данным Norma, Кабинет министров внес изменения в некоторые решения, направленные на улучшение экологической ситуации в отраслях. Так, для обеспечения эффективного использования возобновляемых источников энергии и развития системы «Экологический транспорт» предусматривается отмена требования о представлении документов государственной экологической экспертизы для установки солнечных фотоэлектрических станций на крышах и фасадах зданий.