Власти Узбекистана решили отложить выдачу экостикеров на авто

По данным Norma, Кабинет министров внес изменения в некоторые решения, направленные на улучшение экологической ситуации в отраслях. Так, для обеспечения эффективного использования возобновляемых источников энергии и развития системы «Экологический транспорт» предусматривается отмена требования о представлении документов государственной экологической экспертизы для установки солнечных фотоэлектрических станций на крышах и фасадах зданий.
Кроме того, будут проведены мероприятия по созданию и культивированию «зеленых поясов» на промышленных предприятиях, оказывающих воздействие на окружающую среду.
Также стало известно об изменении сроков поэтапного внедрения системы «Экологический транспорт», которое начнется с 1 марта 2025 года. Первоначально сообщалось, что работы в этом направлении начнут с 1 июня 2024 года.
Ранее представители общественности прокомментировали данные нововведения. Так, экономист Отабек Бакиров одобрил действия правительства, а Никита Макаренко и Ислам Капарзо отметили, что эта система требует доработки.