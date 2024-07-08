Травников наградил супружеские пары со стажем медалями За любовь и верность

В ответном слове от имени всех награждённых учитель Александр Еланцев, проживший в браке со своей супругой Раисой Васильевной 51 год, подчеркнул, что для всех эта награда очень важна: «Всё-таки 51 год вместе, в радости и горести — это немалый промежуток времени. Награда очень ценная для нас и нашей семьи. В ней — вся наша жизнь. Уважаемый Андрей Александрович, спасибо Вам за то, что, несмотря на Вашу занятость, Вы уделяете большое внимание пенсионерам, ветеранам труда. Этот памятный подарок будет напоминать нам о непростых, но замечательных совместно прожитых годах и о внимании к нам».