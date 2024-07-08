50-часовая пробка на границе, неизвестный мститель из Светлогорска и ЧП на Моспроспекте: 14 событий выходных

4. 7 июля две легковушки «встретились» на трамвайных путях на пересечении улиц Черняховского и Пролетарской.



5. 6 июля на Московском проспекте въезжавший на вторую эстакаду грузовик обронил несколько баков с жидкостью, похожей на мазут.



6. На границе Калининградской области со стороны Литвы образовалась пробка из 100 фур. К 6 июля некоторые грузовики стояли в Кибартае 50 часов.



7. В Янтарном спасатели вытащили из воды 11-летнего мальчика, которого мама оставила ненадолго одного на пляже. 7 июля на побережье висел красный флаг и купание было запрещено. Семья приехала отдохнуть в регион из Москвы.



8. В Гурьевском районе ищут 15-летнюю Киру Бурмистрову, которая пропала в субботу, 6 июля. Девочка исчезла в пос. Заозерье. Приметы: на вид 16−18 лет, рост — около 170 см, плотного телосложения, глаза карие, прямые волосы тёмно-русого цвета. Была одета в платье тёмно-бежевого цвета и бело-салатовые кроссовки.



9. 7 июля в Калининграде прошёл парад, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Организатором стала местная епархия.



10. В Калининградской области на две недели раньше начался сбор озимого ячменя, что объясняется ранней весной и жарким летом. Уже собрали 4,5 тысячи тонн этой культуры.