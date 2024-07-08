Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

50-часовая пробка на границе, неизвестный мститель из Светлогорска и ЧП на Моспроспекте: 14 событий выходных

О чём писал «Клопс» с 6 по 7 июля.

50-часовая пробка в Кибартае, ранний сбор ячменя и спасённый в Янтарном школьник: 14 событий, которые обсуждали калининградцы с 6 по 7 июля.

1. В Калининграде на ул. Левитана женщина изрезала ножом супруга на глазах трёхлетней дочери. Нападавшая была пьяна. Это уже не первый случай насилия с её стороны.

2. В Светлогорске неизвестные пробили металлическим штырём заднее стекло машины, на которой приехали две девушки с детьми. Авто было припарковано у детской площадки.

3. 6 июля в конце Горького столкнулись три машины, закупорив улицу для другого транспорта.

4. 7 июля две легковушки «встретились» на трамвайных путях на пересечении улиц Черняховского и Пролетарской.

5. 6 июля на Московском проспекте въезжавший на вторую эстакаду грузовик обронил несколько баков с жидкостью, похожей на мазут.

6. На границе Калининградской области со стороны Литвы образовалась пробка из 100 фур. К 6 июля некоторые грузовики стояли в Кибартае 50 часов.

7. В Янтарном спасатели вытащили из воды 11-летнего мальчика, которого мама оставила ненадолго одного на пляже. 7 июля на побережье висел красный флаг и купание было запрещено. Семья приехала отдохнуть в регион из Москвы.

8. В Гурьевском районе ищут 15-летнюю Киру Бурмистрову, которая пропала в субботу, 6 июля. Девочка исчезла в пос. Заозерье. Приметы: на вид 16−18 лет, рост — около 170 см, плотного телосложения, глаза карие, прямые волосы тёмно-русого цвета. Была одета в платье тёмно-бежевого цвета и бело-салатовые кроссовки.

9. 7 июля в Калининграде прошёл парад, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Организатором стала местная епархия.

10. В Калининградской области на две недели раньше начался сбор озимого ячменя, что объясняется ранней весной и жарким летом. Уже собрали 4,5 тысячи тонн этой культуры.