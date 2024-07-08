На Крымском мосту растет очередь

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находятся 242 транспортных средства», — говорится в сообщении.
Количество автомобилей начало расти утром: по состоянию на 8:00 в очереди со стороны Краснодарского каря находилось 105 транспортных средств. В 9:00 их было 199, в 10:00 — 145. Значительный рост очереди — до трехсот автомобилей — наблюдался утром 7 июля.
Проезд по Крымскому мосту сейчас разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.