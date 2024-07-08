Гидравлические испытания проведут в семи районах Петербурга с 8 по 12 июля

Специалисты продолжают проверять трубы на прочность, чтобы к началу отопительного сезона все было в норме. На неделе с 8 по 12 июля гидравлические испытания затронут семь районов Петербурга, а также один район в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».