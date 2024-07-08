Гидравлические испытания проведут в семи районах Петербурга с 8 по 12 июля

Специалисты продолжают проверять трубы на прочность, чтобы к началу отопительного сезона все было в норме. На неделе с 8 по 12 июля гидравлические испытания затронут семь районов Петербурга, а также один район в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».
— Испытания тепловых сетей начнутся с Красносельского и Пушкинского районов Петербурга, Всеволожского района Ленобласти. Также до конца недели теплоэнергетики испытают сети в Невском, Фрунзенском, Выборгском, Красногвардейском и Кировском районах города. Всего запланировано 17 гидравлических испытаний, — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе испытаний давление в трубопроводах будет на четверть выше, чем обычная нагрузка. Но при этом температуру воды снизят до 40 градусов в целях безопасности. Также не обойдется без отключения горячего водоснабжения. Узнать, какие дома попадают в зону отключения, можно на сайте предприятия.