Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Калининграде

Лидером стал Южно-Сахалинск. Там специалисты добывающей отрасли получают по 443 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказалась Москва, где самой высокооплачиваемой стала работа в банковской сфере с зарплатой 294 тысячи. Тройку лидеров замыкает Тюмень: там больше всего получают работники добывающей отрасли — по 267 тысяч. Самая низкая оплата труда у госслужащих в Элисте и Майкопе, а также у сотрудников компаний обрабатывающего производства в Тамбове — 50, 53 и 53 тысячи рублей.