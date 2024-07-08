Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Калининграде

В первом квартале 2024 года в Калининграде самые высокие зарплаты получали специалисты, занятые в банковской сфере. Такие данные содержатся в исследовании РИА Новости.
Аналитики выяснили, что средний доход в этой сфере в Калининградской области составил 104 тысячи рублей. С такими данными регион оказался на 35 месте в рейтинге зарплат в российских городах по отраслям.
Лидером стал Южно-Сахалинск. Там специалисты добывающей отрасли получают по 443 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказалась Москва, где самой высокооплачиваемой стала работа в банковской сфере с зарплатой 294 тысячи. Тройку лидеров замыкает Тюмень: там больше всего получают работники добывающей отрасли — по 267 тысяч. Самая низкая оплата труда у госслужащих в Элисте и Майкопе, а также у сотрудников компаний обрабатывающего производства в Тамбове — 50, 53 и 53 тысячи рублей.
Ранее эксперты назвали отрасль с наивысшей зарплатой в Калининградской области в 2023 году. В регионе больше всего получали специалисты, занятые в сфере IT и связи. Средний доход в этой сфере в регионе составил 72 тысячи рублей. С такими данными область оказалась на 48 месте в рейтинге субъектов по зарплатам в различных отраслях.