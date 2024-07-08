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Эксперт Шихов рассказал о похолодании с дождями и грозами в Пермском крае

Пик похолодания ожидается в пятницу 12 июля.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 65% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Аргументы и факты

Похолодание с дождями и грозами придёт в Пермский край во вторую неделю июля, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные погодные явления».

Во вторую неделю июля на территории региона ожидается погода неоднородного характера. В начале недели холодный фронт, который прошёл в крае 7 июля, сместится как тёплый, а позже сменится умеренно прохладной погодой. Как отмечает эксперт, пик похолодания придётся на пятницу 12 июля.

В понедельник 8 июля ожидаются локальные дожди с грозами. В Пермском крае температура прогреется до +28 градусов, а в краевой столице до +25. Во вторник и среду в регион вернётся жаркая погода до +30 градусов.

В четверг 11 июля в Перми вероятны грозы при прогреве воздуха до +23. В пятницу температура ожидается не выше +22 по краю и +20 в столице Прикамья.

К выходным в Пермском крае установится малооблачная погода с прогревом воздуха до +24 градусов.