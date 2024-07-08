В Челябинске открылась выставка трофейной военной техники

Я ошибся — один образец военной техники был наш. Самый крохотный и не особо заметный. Это FPV-дрон «Упырь», новинка среди квадрокоптеров, производимая в городе Екатеринбурге. Машинка способна доставить по воздуху на скорости до 180 километров в час 3.5 килограмма смертельного груза. Именно наш винтокрылый малыш прекратил жизнь хвалёного американского танка «Абрамс». 60-тонную махину дрон-камикадзе «Упырь» с первого раза превратил в большую кучу неподвижного металлолома. Образец дрона подвешен над американским танком — очень поучительно и унизительно.
Рядом с каждым образцом подбитой нашими парнями и затрофеенной техникой установлены таблички. На одной подробная техническая характеристика боевой машины. На другой — подробный рассказ, где, при каких обстоятельствах и главное кем была подбита та или иная техника. Американца поразили в моторный отсек и обездвижили одним ударом. Затем оператор БПЛа для полной гарантии нанёс ещё один, контрольный, удар «Упырём» в основание башни. Указано имя нашего снайпера — Богдан Бормотов из города Нягань (ХМАО). А навыки работы с беспилотниками рядовой боец освоил в Екатеринбурге.
Не вся представленная военная техника имеет товарный вид. Оно и понятно — доставлена она с поля боя. Где-то пробита броня, у некоторых образцов отсутствуют гусеницы, есть и полностью выгоревшие экземпляры. Например, опять же американский бронетранспортёр «М113 А2». Как он выглядел «при параде» можно увидеть только на картинке.
Хорошо сохранилась другая бронемашина — распиаренный «BRADLEY». Судя по видеосюжетам с передовой горят эти бронетранспортёры как деревянные. Явно этот был брошен горе-вояками во время «контрнаступа». Не плохо сохранились бронемобиль украинского производства «Козак» и еще один американец — «HMMWV». Немецкая БМП «Marder» и вовсе будто с конвейера сошла. Интересный экземпляр турецкого военпрома — бронеавтомобиль «KIRPI». А вот британская машина «Mastiff» изрядно подгорела и восстановлению точно не подлежит. Почему австрийский агрегат «PINZGAUER» назван вездеходом не очень понятно. Судя по его колёсам, такому вездеходу подойдут для передвижения только их европейские автобаны.
Рядом с выставкой трофейной техники развернута другая — в ней представлены пистолеты, ружья, автоматы, пулемёты и гранатомёты всех войн современности.
Рядом развёрнут пункт приёма в Российскую армию на контрактной основе. Отдельный стенд знакомит нас с героями этой войны, с героями России из Челябинской области.
Выставка продлится две недели. Думаю, стоит потратить несколько часов своего времени, чтобы добраться до парковки хоккейной арены «Трактор», где установлены военные трофеи, посмотреть своими глазами и непременно показать детям.