В Челябинске открылась выставка трофейной военной техники

Хорошо сохранилась другая бронемашина — распиаренный «BRADLEY». Судя по видеосюжетам с передовой горят эти бронетранспортёры как деревянные. Явно этот был брошен горе-вояками во время «контрнаступа». Не плохо сохранились бронемобиль украинского производства «Козак» и еще один американец — «HMMWV». Немецкая БМП «Marder» и вовсе будто с конвейера сошла. Интересный экземпляр турецкого военпрома — бронеавтомобиль «KIRPI». А вот британская машина «Mastiff» изрядно подгорела и восстановлению точно не подлежит. Почему австрийский агрегат «PINZGAUER» назван вездеходом не очень понятно. Судя по его колёсам, такому вездеходу подойдут для передвижения только их европейские автобаны.