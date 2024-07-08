Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеведущая Чики Бомбом с сыном попали в автокатастрофу

Источник: Российская газета

36-летняя доминиканская телеведущая и блогерша, известная как Чики Бомбом и ее 14-летний сын попали в серьезную автокатастрофу. И, по словам шоувумен, едва выжили.

Инцидент произошел в субботу вечером в Майами, где Чики отдыхала с сыном на пляже. В результате ДТП автомобиль Бомбом фатально поврежден, а женщине и ее ребенку удалось выжить лишь благодаря подушкам безопасности.

Про случившееся Чики рассказала в соцсети, не вдаваясь в иные детали.

Публикации латиноамериканских СМИ отмечают, что ведущая воспитывает сына Картье в одиночку - все эти 14 лет отец мальчика сидит в тюрьме.

Незадолго до ДТП Бомбом выложила в своем аккаунте пост, в котором называла себя самой счастливой женщиной в мире, которой "ничего и никто не нужен".

Чики - одна из самых популярных ведущих канала Telemundo. Telemundo - вторая по значимости испаноязычная телесеть США.