Телеведущая Чики Бомбом с сыном попали в автокатастрофу

36-летняя доминиканская телеведущая и блогерша, известная как Чики Бомбом и ее 14-летний сын попали в серьезную автокатастрофу. И, по словам шоувумен, едва выжили.
Инцидент произошел в субботу вечером в Майами, где Чики отдыхала с сыном на пляже. В результате ДТП автомобиль Бомбом фатально поврежден, а женщине и ее ребенку удалось выжить лишь благодаря подушкам безопасности.
Про случившееся Чики рассказала в соцсети, не вдаваясь в иные детали.
Публикации латиноамериканских СМИ отмечают, что ведущая воспитывает сына Картье в одиночку - все эти 14 лет отец мальчика сидит в тюрьме.
Незадолго до ДТП Бомбом выложила в своем аккаунте пост, в котором называла себя самой счастливой женщиной в мире, которой "ничего и никто не нужен".
Чики - одна из самых популярных ведущих канала Telemundo. Telemundo - вторая по значимости испаноязычная телесеть США.