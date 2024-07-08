Белорусы привезли на "Иннопром" новый легкий ноутбук в двух комплектациях

В прошлом году страной-партнером "Иннопрома" была Беларусь. Приехали представители дружественной страны и нынче: в этом году их стенд разместился на 400 квадратных метрах.