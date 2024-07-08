На экспозиции Made in Belarus представлены технологические новинки, среди которых выделяется серия ноутбуков H-book вместе с миниатюрной версией H-book Mak. Устройство имеет две комплектации: модель Pro обладает мощными характеристиками и запускает любые современные игры, а базовая подойдет для выполнения рабочих задач.
Среди главных технических характеристик можно выделить: до 12 часов работы аккумулятора, оперативную систему Linux, вес устройства в зависимости от модели - 1,6 и 1,8 кг.
Кстати, в устройстве импортозамещению выделили 75 процентов технических процессов и 25 процентов комплектующих.