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Белорусы привезли на "Иннопром" новый легкий ноутбук в двух комплектациях

В прошлом году страной-партнером "Иннопрома" была Беларусь. Приехали представители дружественной страны и нынче: в этом году их стенд разместился на 400 квадратных метрах.
Источник: Российская газета

На экспозиции Made in Belarus представлены технологические новинки, среди которых выделяется серия ноутбуков H-book вместе с миниатюрной версией H-book Mak. Устройство имеет две комплектации: модель Pro обладает мощными характеристиками и запускает любые современные игры, а базовая подойдет для выполнения рабочих задач.

Среди главных технических характеристик можно выделить: до 12 часов работы аккумулятора, оперативную систему Linux, вес устройства в зависимости от модели - 1,6 и 1,8 кг.

Кстати, в устройстве импортозамещению выделили 75 процентов технических процессов и 25 процентов комплектующих.