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Петербуржцам пообещали трехдневный перерыв от дождей

В Санкт-Петербурге установится ясная погода на этой неделе.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 83% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Коммерсантъ

Главный синоптик города, руководитель петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал жителям и гостям северной столицы трехдневный перерыв от осадков.

В личном Telegram-канале эксперт разместил свежий прогноз погоды. Господин Колесов сообщил, что новый антициклон позволит отдохнуть от ливней и гроз. Между тем в понедельник, 8 июля, в городе все же ожидаются осадки.

«Антициклон от Калининграда придет в середине недели прямо к Санкт-Петербургу, а вместе с ним придёт не только сухая, но и теплая погода с дневными температурами +22…+27 гр.»— написал синоптик.

Погодные условия вновь ухудшатся в Петербурге. Александр Колесов добавил, что дождей следует ожидать в пятницу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за шторма в Ленобласти упали свыше 60 деревьев, пострадали три человека.