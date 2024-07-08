Петербуржцам пообещали трехдневный перерыв от дождей

Главный синоптик города, руководитель петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал жителям и гостям северной столицы трехдневный перерыв от осадков.
В личном Telegram-канале эксперт разместил свежий прогноз погоды. Господин Колесов сообщил, что новый антициклон позволит отдохнуть от ливней и гроз. Между тем в понедельник, 8 июля, в городе все же ожидаются осадки.
«Антициклон от Калининграда придет в середине недели прямо к Санкт-Петербургу, а вместе с ним придёт не только сухая, но и теплая погода с дневными температурами +22…+27 гр.»— написал синоптик.
Погодные условия вновь ухудшатся в Петербурге. Александр Колесов добавил, что дождей следует ожидать в пятницу.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за шторма в Ленобласти упали свыше 60 деревьев, пострадали три человека.