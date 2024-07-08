Suicidal Tendencies выпустили первый сингл с экс-барабанщиком Slipknot

Американская трэш-метал-группа Suicidal Tendencies опубликовала трек и клип Nós Somos Família (2024). Это первый релиз команды с бывшим ударником Slipknot Джеем Вайнбергом, который присоединился к коллективу в марте.
Сингл написан на португальском языке и переводится как «Мы одна семья». В записи участвовал ряд бразильских музыкантов.
Вайнберга уволили из Slipknot в ноябре 2023 года без объяснения конкретных причин. По словам барабанщика, это его «крайне опечалило и ошеломило». За ударной установкой его заменил Элой Касагранде, бывший участник Sepultura.