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Suicidal Tendencies выпустили первый сингл с экс-барабанщиком Slipknot

Американская трэш-метал-группа Suicidal Tendencies опубликовала трек и клип Nós Somos Família (2024). Это первый релиз команды с бывшим ударником Slipknot Джеем Вайнбергом, который присоединился к коллективу в марте.

Источник: Звук

Американская трэш-метал-группа Suicidal Tendencies опубликовала трек и клип Nós Somos Família (2024). Это первый релиз команды с бывшим ударником Slipknot Джеем Вайнбергом, который присоединился к коллективу в марте.

Сингл написан на португальском языке и переводится как «Мы одна семья». В записи участвовал ряд бразильских музыкантов.

Вайнберга уволили из Slipknot в ноябре 2023 года без объяснения конкретных причин. По словам барабанщика, это его «крайне опечалило и ошеломило». За ударной установкой его заменил Элой Касагранде, бывший участник Sepultura.