На БАМе прошел парад ветеранов и спецтехники

Возглавил колонну легендарный самосвал Magirus-Deutz 290 D 19, который с 1975 года использовался в СССР для транспортировки грунта при строительстве железнодорожной инфраструктуры БАМа. Другой самосвал - "Татра-815" - бамовцы называли "косолапая Татра". Машина использовалась для перевозки скального грунта. А бортовой грузовик Газ 52Я ценился строителями БАМа за маневренность.