На БАМе прошел парад ветеранов и спецтехники

В автоколонне проехал транспорт, который работал на БАМе в разное время.
Возглавил колонну легендарный самосвал Magirus-Deutz 290 D 19, который с 1975 года использовался в СССР для транспортировки грунта при строительстве железнодорожной инфраструктуры БАМа. Другой самосвал - "Татра-815" - бамовцы называли "косолапая Татра". Машина использовалась для перевозки скального грунта. А бортовой грузовик Газ 52Я ценился строителями БАМа за маневренность.
Пешей колонной с флагами и транспарантами прошли бамовцы из разных регионов России, почетные гости, команды РЖД и ряда предприятий.
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