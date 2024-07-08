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На БАМе прошел парад ветеранов и спецтехники

В Тынде впервые состоялся парад ветеранов-бамовцев и спецтехники, которая использовалась при строительстве магистрали. Торжественное шествие приурочено к празднованию 50-летия магистрали.
Источник: Российская газета

В автоколонне проехал транспорт, который работал на БАМе в разное время.

Возглавил колонну легендарный самосвал Magirus-Deutz 290 D 19, который с 1975 года использовался в СССР для транспортировки грунта при строительстве железнодорожной инфраструктуры БАМа. Другой самосвал - "Татра-815" - бамовцы называли "косолапая Татра". Машина использовалась для перевозки скального грунта. А бортовой грузовик Газ 52Я ценился строителями БАМа за маневренность.

Пешей колонной с флагами и транспарантами прошли бамовцы из разных регионов России, почетные гости, команды РЖД и ряда предприятий.

Большая комсомольская стройка на БАМе стартовала 50 лет назад: хронология строительства, истории бамовцев, уникальные инженерные решения - в специальном проекте "РГ".