Мария Львова-Белова помогла вернуть дочь многодетной маме, проживающей в Польше

"Людмила стала семьдесят первым ребенком из тех детей, которых нам уже удалось воссоединить с семьями на Украине и в других странах, - рассказала журналистам детский уполномоченный Мария Львова-Белова. - Это без учета тех ребят, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы российского юга и не смогли своевременно забрать. Также девять детей воссоединили с пятью семьями в России. Спасением и поддержкой детей Донбасса наш правозащитный институт занимался с первых дней СВО. Приоритетами были и остаются гуманитарные вопросы и безопасность детей и семей с детьми".