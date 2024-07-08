Мария Львова-Белова помогла вернуть дочь многодетной маме, проживающей в Польше

Сегодня в посольстве Катара в Минске 12-летняя Людочка (имя изменено) встретилась со своей мамой, гражданкой Украины, проживающей сейчас в Польше. Долгожданное воссоединение семьи прошло в присутствии дипломатов, представителей МККК и сотрудника аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, сообщает пресс-службе детского омбудсмена.
"Людмила стала семьдесят первым ребенком из тех детей, которых нам уже удалось воссоединить с семьями на Украине и в других странах, - рассказала журналистам детский уполномоченный Мария Львова-Белова. - Это без учета тех ребят, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы российского юга и не смогли своевременно забрать. Также девять детей воссоединили с пятью семьями в России. Спасением и поддержкой детей Донбасса наш правозащитный институт занимался с первых дней СВО. Приоритетами были и остаются гуманитарные вопросы и безопасность детей и семей с детьми".
История разлуки Люды с мамой обычная, житейская. Была большая семья. Мама, гражданка Украины, папа и четверо детей жили на территории Украины в городе Изюм. Брак между родителями не был зарегистрирован. Увы, семья распалась. Девочка вместе с отцом переехала к бабушке.
С началом СВО мама с тремя детьми, младшему из которых тогда не было и года, решила эвакуироваться в Польшу.
"Мы жили в городе на одной стороне реки, а дочь с бабушкой на другой, - рассказывает мама Людочки. - Когда я выезжала, позвонила бабушке: "Дайте мне ребенка, я ее заберу с собой". Но они побоялись отдать - уже стреляли, мосты подорвали. Мне пришлось ехать с тремя детьми. С бабушкой договорились, что они тоже будут выезжать в Россию".
Долгое время мама девочки не знала, где находится ее ребенок. Она была в полном отчаянии. В мае этого года бабушке удалось выйти на связь с мамой девочки.
Выяснилось, что отец уделял мало внимания воспитанию девочки, заботу о ней на себя взяла бабушка, но ей было тяжело, она была вынуждена оформить внучку в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток" (СРЦН). Мать попыталась приехать за дочкой в Россию, но на границе возникли трудности. О сложившейся ситуации аппарату российского детского омбудсмена рассказали волонтеры.
Юристы аппарата уполномоченного по правам ребенка при посредничестве представителей Государства Катар и Международного Комитета Красного Креста (МККК) проработали транспортную логистику и помогли получить необходимые документы.
Отец девочки дал нотариально заверенное согласие на то, чтобы ребенка передали маме. Близкий знакомый матери, проживающий в Москве, стал ее доверенным лицом. Он забрал девочку из СРЦН и привез ее в Минск, где она и встретилась с мамой.
Людмила с нетерпением ждет встречи со своими братьями. "Они сейчас все выросли, - говорит она. - Мне показывали фотки, старший брат настоящим мужчиной стал, ведь ему уже 18 лет".
Мама девочки горячо поблагодарила всех, кто помог ей встретиться с дочкой.
"Мы хотим поблагодарить всех, кто сыграл активную роль в достижении и продолжении предпринимаемых усилий по воссоединению семей, - отметил на этой трогательной встрече временный поверенный в делах Государства Катар в Республике Беларусь Абдулазиз Аль-Кувари. - Этот процесс является частью нашей приверженности воссоединению семей и обеспечению безопасности детей, пострадавших от войны, в рамках наших продолжающихся посреднических усилий по воссоединению семей, разделенных из-за российско-украинского конфликта. Сегодняшняя успешная операция представляет собой продолжение этих усилий, во многом благодаря огромным усилиям обеих сторон".
Он выразил особую признательностью за помощь и постоянное сотрудничество Марии Львовой-Беловой и отметил, что Катар будет по-прежнему помогать обеспечивать безопасность всем гражданским лицам, страдающим в результате конфликта.
По словам детского уполномоченного Марии Львовой-Беловой, одним из важнейших направлений работы детской правозащиты было и остается воссоединение детей с их близкими на территории России, Украины и других стран.
"Эта работа проводится по поручению президента России Владимира Путина", - отметила Мария Львова-Белова.
Она рассказала, что процесс воссоединения требует серьезной слаженной работы многих заинтересованных ведомств. "Нам помогают международные организации и зарубежные партнеры, - рассказала детский омбудсмен. - Среди них - Государство Катар, Международный Комитет Красного Креста".
По словам Львовой-Беловой, каждый случай воссоединения - уникален и требует поиска нестандартных решений. "Это большая ответственность и вместе с тем радость и вдохновение", - отметила детский уполномоченный.
Она напомнила, что на днях в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за помощь в решении вопросов гуманитарного характера в связи с украинским кризисом, отметив, что благодаря его посредничеству удается вернуть в семьи детей с украинской и российской стороны.
Всем воссоединившимся семьям и детям Мария Львова-Белова пожелала благополучия и здоровья. "А тех, кому нужна помощь в воссоединении, призываю обращаться к нам, - пригласила детский омбудсмен. - Мы открыты для диалога со всеми службами для оперативного решения вопросов воссоединения детей со своими близкими".