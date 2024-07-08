Аэропорт Шереметьево заменил иностранную систему обработки багажа на российскую

«Решение об импортозамещении систем обработки багажа (СОБ), в том числе Vanderlande Industries, было принято в 2022 году, после ухода компании с российского рынка, и в том числе по причине невозможности эффективной поддержки модернизации системы в отсутствие производителя. Внедрение системы позволило выполнить задачу по импортозамещению, которая была поставлена правительством Российской Федерации для всех объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)», — отметил он.