Белорусский кардиолог назвал диспансеризацию профилактикой инфаркта

Замглавврача 2-ой клинической больницы Минска, руководитель городского кардиологического центра, главный внештатный рентген-эндоваскулярный хирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома Александр Астрейко в интервью БелТА высказал свою точку зрения на предотвращение сердечно-сосудистых катастроф, в том числе инфаркта. И, по его мнению, это диспансеризация, которая проведено серьезно и ответственно.
«Пациент пришел, ему сделали перечень необходимых анализов и обследований, и он ушел. Либо заподозрили на ранних этапах некую патологическую ситуацию и тем самым “подхватили” его вовремя, начали заниматься профилактикой на моем любимом этапе любого заболевания — стадии предболезни», — отметил кардиолог.
По убеждению Александра Астрейко, на первый план должна выйти именно профилактическая кардиология, тогда инфарктов и инсультов будет в разы меньше.
«Мое глубокое убеждение: лучшая та операция, которая не сделана, если ее нет необходимости делать», — отметил кардиолог.