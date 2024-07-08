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Белорусский кардиолог назвал диспансеризацию профилактикой инфаркта

Врач-кардиолог дал рекомендации по предотвращению сердечно-сосудистых катастроф.

Источник: Комсомольская правда

Замглавврача 2-ой клинической больницы Минска, руководитель городского кардиологического центра, главный внештатный рентген-эндоваскулярный хирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома Александр Астрейко в интервью БелТА высказал свою точку зрения на предотвращение сердечно-сосудистых катастроф, в том числе инфаркта. И, по его мнению, это диспансеризация, которая проведено серьезно и ответственно.

«Пациент пришел, ему сделали перечень необходимых анализов и обследований, и он ушел. Либо заподозрили на ранних этапах некую патологическую ситуацию и тем самым “подхватили” его вовремя, начали заниматься профилактикой на моем любимом этапе любого заболевания — стадии предболезни», — отметил кардиолог.

По убеждению Александра Астрейко, на первый план должна выйти именно профилактическая кардиология, тогда инфарктов и инсультов будет в разы меньше.

«Мое глубокое убеждение: лучшая та операция, которая не сделана, если ее нет необходимости делать», — отметил кардиолог.

здоровье