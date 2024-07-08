Белорусский кардиолог назвал диспансеризацию профилактикой инфаркта

Замглавврача 2-ой клинической больницы Минска, руководитель городского кардиологического центра, главный внештатный рентген-эндоваскулярный хирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома Александр Астрейко в интервью БелТА высказал свою точку зрения на предотвращение сердечно-сосудистых катастроф, в том числе инфаркта. И, по его мнению, это диспансеризация, которая проведено серьезно и ответственно.