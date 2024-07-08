В Татарстане повысили выплату подписавшим контракт с МО до 1,5 миллиона рублей

Повышенные выплаты получат не только жители Татарстана, желающие пойти на службу в зону специальной военной операции. Под действие меры поддержки подпадают также жители других регионов страны и иностранные граждане, независимо от их фактического места жительства, заключившие контракт на территории Татарстана. Кандидатам помогут с проездом до республики и до места несения службы.