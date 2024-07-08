В Татарстане повысили выплату подписавшим контракт с МО до 1,5 миллиона рублей

Единовременная выплата для подписавших в Татарстане контракт на военную службу будет доходить до 1,5 миллиона рублей. Решение повысить сумму озвучил глава республики Рустам Минниханов, а распространяется мера на заключивших контракт с Минобороны РФ до 31 июля этого года.
Величина выплаты складывается из суммы от республики - 1,05 миллиона рублей, Минобороны РФ - 195 тысяч рублей, городов и районов Татарстана - до 300 тысяч рублей.
Повышенные выплаты получат не только жители Татарстана, желающие пойти на службу в зону специальной военной операции. Под действие меры поддержки подпадают также жители других регионов страны и иностранные граждане, независимо от их фактического места жительства, заключившие контракт на территории Татарстана. Кандидатам помогут с проездом до республики и до места несения службы.
На время заключения контракта и прохождения медосмотра предоставляется жилье и питание. Само оформление на службу занимает от нескольких часов до двух дней максимум. Также будет проведено боевое слаживание подписавших контракт в Татарстане.
Получить повышенную выплату единовременно могут также мобилизованные и срочники, мужчины и женщины. На СВО нужны медработники, операторы БПЛА, водители, артиллеристы. В пунктах отбора на контрактную службу желающим помогут выбрать специальность и часть. В данный момент продолжается набор в именной батальон "Бытыр", который будет охранять новые территории.
Контрактникам от Татарстана перед отправкой выдается полный набор всех необходимых вещей и армейская аптечка с медикаментами. Поэтому самим бойцам ничего покупать не придется.
"Мы должны помнить о тех, кто находится на боевом посту. Бойцы на передовой должны быть спокойны за свои семьи, и это наша задача", - подчеркнул Минниханов .
Помимо финансовой помощи новым контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.
Более детальную информацию о мерах поддержки заключивших контракт с МО РФ можно по телефонам: 8 (800) 222-59-00 (для жителей Татарстана и других регионов РФ), 117 (для жителей РТ), а также в военкоматах и пунктах отбора.