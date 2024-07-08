Кореист Ланьков: пышные титулы вождей КНДР появились из-за бюрократии

Ким Чен Ын возглавляет Трудовую партию Кореи и правит КНДР. Так же правили его отец и дед. Это скучная должность, но вдобавок к ней у каждого правителя этой страны есть набор пышных титулов. Так, основателя страны Ким Ир Сена во всех официальных выступлениях именовали и именуют Великий вождь. Когда 8 июля 1994 года он умер, его сына Ким Чен Ира стали звать Великим руководителем, но главным считался его титул Великого полководца. Это забавно, если знать, что, в отличие от отца, он никогда не воевал и не служил в армии. Нынешний же правитель, молодой Ким Чен Ын, носит титул Высший руководитель.