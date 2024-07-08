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В Тынде больше 1,5 тысячи человек приняли участие в шествии на юбилей БАМа

В Амурской области ветераны и работники железной дороги прошли праздничным шествием по центральной улице Тынды. Около полутора тысяч человек с плакатами и лозунгами прошагали по Красной Пресне.
Источник: Российская газета

Празднование 50-летнего юбилея БАМа продолжилось парадом. Во главе колонны - техника, которую использовали при строительстве магистрали: грузовики Magirus, советские ГАЗы, автокраны КрАЗ.

Затем за техникой прошествовали главные герои праздника - ветераны и строители БАМа. В колонне представили все подразделения железной дороги, через которые проходит магистраль.

Сотни человек направились на площадь 25-летия БАМа, где для всех жителей и гостей Тынды сегодня подготовлен праздничный концерт.

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