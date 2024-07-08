В Тынде больше 1,5 тысячи человек приняли участие в шествии на юбилей БАМа

В Амурской области ветераны и работники железной дороги прошли праздничным шествием по центральной улице Тынды. Около полутора тысяч человек с плакатами и лозунгами прошагали по Красной Пресне.