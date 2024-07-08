В Тынде больше 1,5 тысячи человек приняли участие в шествии на юбилей БАМа

Празднование 50-летнего юбилея БАМа продолжилось парадом. Во главе колонны - техника, которую использовали при строительстве магистрали: грузовики Magirus, советские ГАЗы, автокраны КрАЗ.
Затем за техникой прошествовали главные герои праздника - ветераны и строители БАМа. В колонне представили все подразделения железной дороги, через которые проходит магистраль.
Сотни человек направились на площадь 25-летия БАМа, где для всех жителей и гостей Тынды сегодня подготовлен праздничный концерт.
Большая комсомольская стройка на БАМе стартовала 50 лет назад: хронология строительства, истории бамовцев, уникальные инженерные решения - в специальном проекте "РГ".