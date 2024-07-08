В Ангрене женщина «не знала», что превышает скорость, проезжая почти 160 км/ч. Видео

В ведомстве установили личность лихачки. Водителем оказалась Мадина Шамсутдинова, которая возвращалась домой на арендованном авто. Сообщается, что инцидент произошел месяц назад. Видео, на котором нарушительница превышает скорость, СМИ обнаружили на ее странице в Instagram, вскоре пост был удален.
«Я не знала, что по этой дороге надо ездить не выше 70 км/ч. Я сожалею о содеянном. Подобное больше не повторится», — сказала женщина в свое оправдание в беседе с сотрудниками правоохранительных органов.
При этом в диалоге с одним из подписчиков, который под удаленным постом указал, что именно из-за таких нарушителей и гибнут дети на дорогах, она цинично ответила, что участь их предопределена судьбой.
Сообщается, что нарушительницу привлекли к административной ответственности по статье 128−5 («Создание аварийной ситуации»). Штраф, согласно данной статье, составил 10 БРВ, или 3,4 миллиона сумов.