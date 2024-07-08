Вице-президент по кибербезопасности Сбера Лебедь рассказал о роли AI в работе

— Увы, да. Мы наблюдаем колоссальную скорость появления новых угроз и уязвимостей, в том числе на основе технологий AI. Нам необходимо не только успевать за этими критическими изменениями, но и предугадывать их, быть впереди, заранее готовить механизмы реагирования, и все это в условиях стремительного роста технологической сложности работы Сбера — мы это успешно делаем. Соответственно, развитие AI-решений закономерно в условиях роста AI-угроз и уже жизненно необходимо для обеспечения кибербезопасности банка и его клиентов.