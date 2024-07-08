По словам гендиректора НПО Энергомаш Игоря Арбузова, двигатель РД-191М от "базового" РД-191 отличается прежде всего по уровню тяги - он форсируется на 10%. За счет этого повышаются возможности "Ангары", в том числе и для вывода полезной нагрузки, что важно для запуска модулей, а в последующем расширит возможности отправки грузов для проектируемой новой Российской орбитальной станции.