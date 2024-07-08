В НПО Энергомаш успешно завершились испытания доводочных двигателей РД-191М для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М" космического ракетного комплекса "Амур".
Этот однокамерный жидкостный двигатель работает на керосине и жидком кислороде.
Как рассказали в "Роскосмосе", при создании РД-191М максимально использовалась конструкторская и технологическая база двигателей РД-191, РД-171М, РД-180 и РД-181. Это существенно сократило затраты на разработку и позволило в более сжатые сроки создать и провести полный цикл автономных испытаний его агрегатов. Первый доводочный двигатель РД-191М изготовили в НПО Энергомаш в конце 2023 года.
По словам гендиректора НПО Энергомаш Игоря Арбузова, двигатель РД-191М от "базового" РД-191 отличается прежде всего по уровню тяги - он форсируется на 10%. За счет этого повышаются возможности "Ангары", в том числе и для вывода полезной нагрузки, что важно для запуска модулей, а в последующем расширит возможности отправки грузов для проектируемой новой Российской орбитальной станции.
Ранее специалисты отмечали, что автономные испытания деталей и сборочных единиц нового двигателя в целом подтвердили правильность конструкторских и технологических решений, тем самым открывается дальнейшая дорога к циклу его доводочных испытаний.