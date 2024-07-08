Скончался экс-глава минЖКХ Новосибирской области Евгений Ким

Евгений Ким после окончания института инженеров железнодорожного транспорта в 1988 году работал на железной дороге, затем в ЖЭУ Калининского района, занимал пост замглавы и главы райадминистрации. В 2011 году назначен начальником департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, а с 2014 года перешел на работу в областное правительство. Господин Ким возглавил минЖКХ Новосибирской области в 2015 году, в 2018-м оставил должность. С 2019 по 2023-й работал исполнительным директором Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.