В Екатеринбурге приставы сняли с крана отца, задолжавшего миллион рублей

В Екатеринбурге приставы сняли с крана отца-должника. Мужчина не выплачивал алименты на 15-летнего сына. Задолженность составляет порядка миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
— Мужчина в нарушение решения суда добровольно оплачивать алименты не желал. Пояснял, что не имеет возможности оплачивать алименты, поскольку не трудоустроен, — рассказали приставы.
Судебные приставы установили, что уралец работает крановщиком неофициально. Мужчину нашли на одном из башенных кранов в районе строительных работ у стадиона «Юность». На крановщика составили протокол о привлечении к административной ответственности за неуплату алиментов.
Екатеринбуржца арестовали на 10 суток. Он отбывает наказание в Специализированном учреждении для лиц, арестованных в административном порядке.