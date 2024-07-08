Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге приставы сняли с крана отца, задолжавшего миллион рублей

Крановщика из Екатеринбурга задержали на 10 суток за неуплату алиментов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге приставы сняли с крана отца-должника. Мужчина не выплачивал алименты на 15-летнего сына. Задолженность составляет порядка миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

— Мужчина в нарушение решения суда добровольно оплачивать алименты не желал. Пояснял, что не имеет возможности оплачивать алименты, поскольку не трудоустроен, — рассказали приставы.

Судебные приставы установили, что уралец работает крановщиком неофициально. Мужчину нашли на одном из башенных кранов в районе строительных работ у стадиона «Юность». На крановщика составили протокол о привлечении к административной ответственности за неуплату алиментов.

Екатеринбуржца арестовали на 10 суток. Он отбывает наказание в Специализированном учреждении для лиц, арестованных в административном порядке.