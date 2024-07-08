В Челябинской области подросток с врожденным заболеванием пропал в лесу

«Сотрудники отдела МВД России по Еткульскому району разыскивают пропавшего без вести 14-летнего местного жителя. О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. Происшествие произошло в первой половине дня 6 июля. Мужчина рассказал, что мальчик пропал в лесном массиве рядом с поселком Бектыш. Особую тревогу вызывал тот факт, что подросток имеет врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности. Ему в любой момент может потребоваться медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Со слов отца, семья на машине выехала на лесную прогулку, во время которой взрослые отправились собирать грибы, мальчик оставался в машине, а когда взрослые вернулись, ребенка в автомобиле не оказалось.
Сотрудники полиции обследовали территорию, для расширения зоны поиска задействован весь личный состав органа внутренних дел, к участию в розыске подключились и сотрудники, кто находился в эти дни на отдыхе. Содействие стражам порядка оказывают представители «ЛазаАлерт», добавляет пресс-служба полицейского главка.
По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» в Челябинской области, 7 июля в поисках мальчика приняли участие около 80 человек. В течение дня на месте поиска работали 5 кинологических расчётов, 2 конных расчета «ЛизаАлерт», 3 конных расчета местного казачества, поисковики на квадроциклах и мотоциклах, 4 расчета БПЛА, а также частный самолет авиационного крыла «ЛизаАлерт». Поисковый отряд публикует приметы подростка: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку, черные джинсы, серые сандалии.