В Челябинской области подросток с врожденным заболеванием пропал в лесу

«Сотрудники отдела МВД России по Еткульскому району разыскивают пропавшего без вести 14-летнего местного жителя. О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. Происшествие произошло в первой половине дня 6 июля. Мужчина рассказал, что мальчик пропал в лесном массиве рядом с поселком Бектыш. Особую тревогу вызывал тот факт, что подросток имеет врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности. Ему в любой момент может потребоваться медицинская помощь», — говорится в сообщении.