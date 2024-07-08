Более 10,5 млн поездок совершили пассажиры в электробусах парка «Митино» за год

В пресс-службе напомнили, что парк «Митино» работает с 6 июля 2023 года и может обслуживать до 300 электробусов большого класса. В парке созданы комфортные условия для его сотрудников: там есть удобные комнаты отдыха, тренажерный и актовый залы, столовая, душевые и медпункт. В парке «Митино» создали более 550 рабочих мест с соблюдением всех социальных гарантий правительства Москвы.