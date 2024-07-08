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Более 10,5 млн поездок совершили пассажиры в электробусах парка «Митино» за год

За год пассажиры совершили в электробусах парка «Митино» больше 10,5 млн поездок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Благодаря дому для электробусов “Митино” для жителей северо-запада столицы работает комфортный и надежный транспорт. Сегодня на 10 маршрутах парка пассажиры совершают в будни почти 45 тыс. поездок. Продолжаем развивать экологичные маршруты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он подчеркнул, что открытие современного электробусного парка позволило запустить экологичный транспорт для жителей около 20 районов Москвы и двух городов Подмосковья. Так, за год работы парка пассажиры совершили на электробусах более 10,5 млн поездок.

В пресс-службе напомнили, что парк «Митино» работает с 6 июля 2023 года и может обслуживать до 300 электробусов большого класса. В парке созданы комфортные условия для его сотрудников: там есть удобные комнаты отдыха, тренажерный и актовый залы, столовая, душевые и медпункт. В парке «Митино» создали более 550 рабочих мест с соблюдением всех социальных гарантий правительства Москвы.