Более 10,5 млн поездок совершили пассажиры в электробусах парка «Митино» за год

«Благодаря дому для электробусов “Митино” для жителей северо-запада столицы работает комфортный и надежный транспорт. Сегодня на 10 маршрутах парка пассажиры совершают в будни почти 45 тыс. поездок. Продолжаем развивать экологичные маршруты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он подчеркнул, что открытие современного электробусного парка позволило запустить экологичный транспорт для жителей около 20 районов Москвы и двух городов Подмосковья. Так, за год работы парка пассажиры совершили на электробусах более 10,5 млн поездок.
В пресс-службе напомнили, что парк «Митино» работает с 6 июля 2023 года и может обслуживать до 300 электробусов большого класса. В парке созданы комфортные условия для его сотрудников: там есть удобные комнаты отдыха, тренажерный и актовый залы, столовая, душевые и медпункт. В парке «Митино» создали более 550 рабочих мест с соблюдением всех социальных гарантий правительства Москвы.