А вода по асфальту рекой: на юге Казахстана дожди затопили городок

«В Сарысуском районе из-за сильных дождей образовались склоновые стоки, на 13 улицах города Жанатас в общей сложности подтоплены 47 домов, 1 социальный объект и 400 дворовых территорий», — говорится в сообщении.
Спасатели зафиксировали также перелив автодороги районного значения Жанатас — Саудакент. Дорога была перекрыта.
«Ведутся работы по откачке воды и поднятию грунта дорожного полотна спецтехникой. А также ведется работа по оказанию помощи населению».
Акимат и департамент задействовали в устранении последствий паводка 231 человека, 53 единицы техники, 24 мотопомпы и дрон.
«В настоящее время уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет. Потерь скота нет».
Пострадавших готовы принять в больнице и школе — подготовлено 45 мест в школе и 60 мест в центральной больнице, подчеркнули спасатели.