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А вода по асфальту рекой: на юге Казахстана дожди затопили городок

АСТАНА, 8 июл — Sputnik. Проливные дожди превратили в бурные реки 13 улиц города Жанатас в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом сообщили в областном департаменте по ЧС.

Источник: Пресс-служба ДЧС Жамбылской области

«В Сарысуском районе из-за сильных дождей образовались склоновые стоки, на 13 улицах города Жанатас в общей сложности подтоплены 47 домов, 1 социальный объект и 400 дворовых территорий», — говорится в сообщении.

Спасатели зафиксировали также перелив автодороги районного значения Жанатас — Саудакент. Дорога была перекрыта.

«Ведутся работы по откачке воды и поднятию грунта дорожного полотна спецтехникой. А также ведется работа по оказанию помощи населению».

констатировали спасатели.

Акимат и департамент задействовали в устранении последствий паводка 231 человека, 53 единицы техники, 24 мотопомпы и дрон.

«В настоящее время уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет. Потерь скота нет».

добавили в ведомстве.

Пострадавших готовы принять в больнице и школе — подготовлено 45 мест в школе и 60 мест в центральной больнице, подчеркнули спасатели.