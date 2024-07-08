В Тюменской области повышена надежность электроснабжения 20 тысяч жителей

В Тюменской области энергетики провели плановые работы на высоковольтной подстанции "Боровое" установленной мощностью 48 МВА. Объект расположен в Тюменском районе и обеспечивает электроснабжение порядка 20 тысяч жителей поселка Боровский и производственной площадки одного из крупнейших в России птицеводческих комплексов. Своевременно выполненные работы стоимостью 6,6 млн рублей позволили существенно снизить риски возникновения нештатных ситуаций в период максимальных нагрузок на энергосистему.
На подстанции специалисты компании "Россети Тюмень" провели техническое обслуживание силового трансформатора мощностью 16 МВА: выполнили ремонт его активной части и радиаторов, заменили вводы 110 кВ. Кроме того, были заменены резиновые уплотнители, произведена сушка и очистка трансформаторного масла. Плановые мероприятия на питающем центре завершились высоковольтными испытаниями. На время работ подача электричества потребителям осуществлялась по резервной схеме.
Пресс-релиз предоставлен АО "Россети Тюмень".