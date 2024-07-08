В Тюменской области повышена надежность электроснабжения 20 тысяч жителей

В Тюменской области энергетики провели плановые работы на высоковольтной подстанции "Боровое" установленной мощностью 48 МВА. Объект расположен в Тюменском районе и обеспечивает электроснабжение порядка 20 тысяч жителей поселка Боровский и производственной площадки одного из крупнейших в России птицеводческих комплексов. Своевременно выполненные работы стоимостью 6,6 млн рублей позволили существенно снизить риски возникновения нештатных ситуаций в период максимальных нагрузок на энергосистему.