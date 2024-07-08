Трехмерную модель Казани запустят в сентябре

В Казани продолжают разрабатывать трехмерную модель города. Руководитель центра городской трансформации исполкома столицы Татарстана Дмитрий Кремлев сообщил, что специалисты работают над наполнением системы.
Завершить создание модели планируется к сентябрю 2024 года. По словам Кремлева, 3D-модель позволит полностью видеть город и проектировать различные объекты, что поможет избежать множества ошибок.
Практическое использование 3D-модели уже было успешно отработано в прошлом году на примере казанского жилого комплекса. Поэтому мэр города Ильсур Метшин поручил разработать модель столицы РТ с функциями подключения больших городских данных.
Ранее представитель делегации ЮАР оценил развитость Казани.