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Трехмерную модель Казани запустят в сентябре

3D-модель позволит полностью видеть город и проектировать различные объекты, что поможет избежать множества ошибок.

Источник: Аргументы и факты

В Казани продолжают разрабатывать трехмерную модель города. Руководитель центра городской трансформации исполкома столицы Татарстана Дмитрий Кремлев сообщил, что специалисты работают над наполнением системы.

Завершить создание модели планируется к сентябрю 2024 года. По словам Кремлева, 3D-модель позволит полностью видеть город и проектировать различные объекты, что поможет избежать множества ошибок.

Практическое использование 3D-модели уже было успешно отработано в прошлом году на примере казанского жилого комплекса. Поэтому мэр города Ильсур Метшин поручил разработать модель столицы РТ с функциями подключения больших городских данных.

Ранее представитель делегации ЮАР оценил развитость Казани.

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