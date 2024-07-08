Шкалят датчики: на вторую неделю июля в Крым пришла аномальная жара

Приближается экватор лета, поэтому температура в Крыму идет на повышение. Пока в Москве изнывают от 30-градусной жары, синоптики прогнозируют до +40°С и выше на полуострове с 8 июля. Как рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в регионе всю неделю сохранится жаркая погода, которую принесли воздушные массы из акватории Средиземного моря.