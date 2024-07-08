Шкалят датчики: на вторую неделю июля в Крым пришла аномальная жара

Приближается экватор лета, поэтому температура в Крыму идет на повышение. Пока в Москве изнывают от 30-градусной жары, синоптики прогнозируют до +40°С и выше на полуострове с 8 июля. Как рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в регионе всю неделю сохранится жаркая погода, которую принесли воздушные массы из акватории Средиземного моря.
«В течение дня на полуострове всю неделю температура воздуха будет держаться в пределах +38, а ночью опускаться до +25. В южной и восточной части Крыма после заката температура будет держаться в пределах +27», — отметила синоптик.
Несмотря на сильный зной, в середине недели в Крыму появится вероятность кратковременных дождей.
Напомним, в конце прошлой недели синоптики гидрометцентра прогнозировали сильные ливни. По данным метеорологов, на выходных была вероятность усиления шквалистого ветра до 17−22 метров в секунду. Из-за такой нестабильной погоды по всему региону даже объявляли штормовое предупреждение.
По словам начальника регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, несмотря на то, что в Крым на второй неделе июля придет жара до +37−38 градусов, до +40 воздух вряд ли прогреется.