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Шкалят датчики: на вторую неделю июля в Крым пришла аномальная жара

В Крыму ожидается аномальная жара до +38 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 83% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Приближается экватор лета, поэтому температура в Крыму идет на повышение. Пока в Москве изнывают от 30-градусной жары, синоптики прогнозируют до +40°С и выше на полуострове с 8 июля. Как рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в регионе всю неделю сохранится жаркая погода, которую принесли воздушные массы из акватории Средиземного моря.

«В течение дня на полуострове всю неделю температура воздуха будет держаться в пределах +38, а ночью опускаться до +25. В южной и восточной части Крыма после заката температура будет держаться в пределах +27», — отметила синоптик.

Несмотря на сильный зной, в середине недели в Крыму появится вероятность кратковременных дождей.

Напомним, в конце прошлой недели синоптики гидрометцентра прогнозировали сильные ливни. По данным метеорологов, на выходных была вероятность усиления шквалистого ветра до 17−22 метров в секунду. Из-за такой нестабильной погоды по всему региону даже объявляли штормовое предупреждение.

По словам начальника регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, несмотря на то, что в Крым на второй неделе июля придет жара до +37−38 градусов, до +40 воздух вряд ли прогреется.