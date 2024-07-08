В Екатеринбурге на тест-драйв вышел трехсекционный трамвай «Достоевский»

— Вагон будет на линии с 10:00 до 14:00, отправляясь от начальной точки каждый час. Желающим совершит поездку необходимо предварительно записаться, — отметили в департаменте информационной политики Свердловской области. — Во время поездки по Екатеринбургу пассажиры также смогут узнать историю объектов, мимо которых будут проезжать.