В Екатеринбурге на тест-драйв вышел трехсекционный трамвай «Достоевский»

В центре Екатеринбурга на экскурсионный маршрут выехал ретро-трамвай 71−431Р «Достоевский». Этот низкополбный, трехсекционный, двунаправленный трамвай будет ходить от остановки «Улица Волгоградская» до «Гостиница Исеть» с 8 по 10 июля. Примечательно, что на маршруте он не будет делать остановок.
— Вагон будет на линии с 10:00 до 14:00, отправляясь от начальной точки каждый час. Желающим совершит поездку необходимо предварительно записаться, — отметили в департаменте информационной политики Свердловской области. — Во время поездки по Екатеринбургу пассажиры также смогут узнать историю объектов, мимо которых будут проезжать.
Записаться на рейс можно на стенде АО «Уралтрансмаш» на международной промышленной выставке «Иннопром» или в социальных сетях предприятия.
Напомним, изначально «Достоевский» создавался для исторического центра Санкт-Петербурга. Его вагоны стилизованы под старый ленинградский трамвай ЛМ-57, получивший в народе прозвище «Стиляга».