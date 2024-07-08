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БАМу — 50: о молдавском вкладе в строительство магистрали, лютых морозах и энтузиазме

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Полвека назад в этот день был дан официальный старт строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали — знаменитому БАМу. О том, какой вклад в грандиозную советскую стройку внесла молодежь советской Молдавии, Sputnik Молдова рассказал бывший завсектором ударных комсомольских строек ЦК комсомола МССР Александр Скобелев.

Источник: Sputnik.md

Решение возобновить полноценное строительство Байкало-Амурской магистрали было принято в 1974 году. В апреле с XVII съезда ВЛКСМ был отправлен первый отряд, а в октябре принято решение о первом финансировании.

По словам Скобелева, тем первопроходцам пришлось труднее всего.

«В Братске, в Сургуте, в Новом Уренгое… Весело было, когда мороз −45 градусов», — смеется он, подчеркивая, что БАМ был «самой грандиозной стройкой за всю историю Советского Союза».

Перебирая черно-белые фотографии, с гордостью демонстрирует Александр Скобелев целое панно из памятных и наградных значков, полученных за участие в строительстве БАМа.

«Там нужны были все», — говорит он.

Активно участвовала в строительстве магистрали и молдавская молодежь. Каждый год на БАМ из Кишинева отправлялся целый эшелон.

«Каждый год мы отправляли эшелон — это минимум 11 вагонов. Если даже только лежачие места, а 55 мест в вагоне плацкартном, то есть это 550 человек», — вспоминает Скобелев.

Отряд назывался «Молодогвардеец», была у него и своя отрядная песня — умевших хорошо играть на гитаре в те времена было много, пели и сочиняли дружно.

Однако не нужно думать, что поездка на БАМ была увеселительной прогулкой: работать приходилось в суровых условиях, засучив рукава. Но и оплачивался честный труд по-честному.

«Оплата этого нелегкого труда была гарантирована государством. И действовали коэффициенты — северные, БАМовские. Фактически получали тройную зарплату», — говорит Александр Скобелев.

Он особо подчеркивает: никто никого силой на стройку не отправлял. Дело было добровольное, и вели молодежь вперед энтузиазм и желание созидать.

В России 8 июля — это официальный праздник, День строителя БАМа.