БАМу — 50: о молдавском вкладе в строительство магистрали, лютых морозах и энтузиазме

Решение возобновить полноценное строительство Байкало-Амурской магистрали было принято в 1974 году. В апреле с XVII съезда ВЛКСМ был отправлен первый отряд, а в октябре принято решение о первом финансировании.
По словам Скобелева, тем первопроходцам пришлось труднее всего.
«В Братске, в Сургуте, в Новом Уренгое… Весело было, когда мороз −45 градусов», — смеется он, подчеркивая, что БАМ был «самой грандиозной стройкой за всю историю Советского Союза».
Перебирая черно-белые фотографии, с гордостью демонстрирует Александр Скобелев целое панно из памятных и наградных значков, полученных за участие в строительстве БАМа.
«Там нужны были все», — говорит он.
Активно участвовала в строительстве магистрали и молдавская молодежь. Каждый год на БАМ из Кишинева отправлялся целый эшелон.
«Каждый год мы отправляли эшелон — это минимум 11 вагонов. Если даже только лежачие места, а 55 мест в вагоне плацкартном, то есть это 550 человек», — вспоминает Скобелев.
Отряд назывался «Молодогвардеец», была у него и своя отрядная песня — умевших хорошо играть на гитаре в те времена было много, пели и сочиняли дружно.
Однако не нужно думать, что поездка на БАМ была увеселительной прогулкой: работать приходилось в суровых условиях, засучив рукава. Но и оплачивался честный труд по-честному.
«Оплата этого нелегкого труда была гарантирована государством. И действовали коэффициенты — северные, БАМовские. Фактически получали тройную зарплату», — говорит Александр Скобелев.
Он особо подчеркивает: никто никого силой на стройку не отправлял. Дело было добровольное, и вели молодежь вперед энтузиазм и желание созидать.
В России 8 июля — это официальный праздник, День строителя БАМа.